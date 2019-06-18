Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Murat Cavcav, daha öncede kırmızı-siyahlı takımda görev alan teknik direktör Mustafa Kaplan ile yönetim kurulu adına görüşme gerçekleştirdi.

Bir yıllığına anlaşmaya varılan Kaplan için 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'Hoş geldiniz' diyor ve anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.