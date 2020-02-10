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aksam.com.tr
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 23:46
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 23:46

Gençlerbirliği'nden savcılara çağrı

Gençlerbirliği'nden savcılara çağrı

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Gençlerbirliği kulübü, Brezilyalı futbolcusu Fabricio Baiano'ya sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle Turkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve çağırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Fabricio Baiano’nun sosyal medya üzerinden uğradığı ırkçı saldırılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve çağırıyoruz.

Dünya futbolunun kanayan yarası ırkçılığın Türkiye futbolunda da bir avuç azınlık tarafından da olsa kendine yer bulmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Bu olay hiçbir camiaya mal edilemeyecek kadar ciddi. Futbolcumuzu tehdit eden her kimse insanlık suçu işleyen bir acizdir. Bunu tasvip eden her camia da en az o ırkçı kadar küçüktür.

Fabricio Baiano’nun ailesini korkutmaya tevessül edenler sanmasınlar ki sosyal medyada işledikleri nefret suçları, sosyal medyada kalacak. Bu kişilerin ceza alması ve böyle olaylara tekrar kalkışmayı akıllarından dahi geçirememeleri için hukuki tüm girişimleri başlatıyoruz.

Futbolda hiçbir gol, hiçbir puan, hiçbir kırmızı kart, bir babanın çocukları için endişelenmesine neden olabilecek güçte olamaz. Futbol bir oyun ve bu oyunun kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Futbol oyununu seviyoruz. Son dönemdeki bu futbol ortamında centilmenliği ve sporcu kişiliğiyle fark yaratan, hür iradesiyle özür dileyerek meslektaşına saygıyı herkese yeniden hatırlatan futbolcumuzla gurur duyuyoruz. Gençlerbirlikli olma kültürümüz de bunu gerektirir.

Irkçılık bir insanlık suçudur. Sporcumuza yapılan bu ahlaksızlığın hesabını soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

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