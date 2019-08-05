Gençlerbirliği'nden gollü prova

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında Azerbaycan'ın Sabah takımını 4-2 mağlup etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan karşılaşmada başkent ekibinin gollerini Nadir Çiftçi, Giovanni Sio, İlker Karakaş ve Çayan Poshoroğlu kaydetti.

Sabah'ın golleri ise Tamkin Khalilzada ile Emil Qasymov'dan geldi.