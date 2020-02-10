Gençlerbirliği'nde Stancu sevinci

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Yaklaşık 1,5 süren antrenman, gol oyunu ve çift kale maçla tamamlandı.
Rumen golcü Bogdan Stancu, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Giovanni Sio, takımdan ayrı çalışırken, Floyd Ayite'nin tedavisine devam edildi.
İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, bugün Ünal Karaman ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile Kırklarelispor arasında oynanacak rövanş maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı ve karşılaşmanın ertelenme durumu ortadan kalktı.
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