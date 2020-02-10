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aksam.com.tr
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 19:28
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 19:28

Gençlerbirliği'nde Stancu sevinci

Gençlerbirliği'nde Stancu sevinci

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Yaklaşık 1,5 süren antrenman, gol oyunu ve çift kale maçla tamamlandı.

Rumen golcü Bogdan Stancu, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Giovanni Sio, takımdan ayrı çalışırken, Floyd Ayite'nin tedavisine devam edildi.

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