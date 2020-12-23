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aksam.com.tr
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:44
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Gençlerbirliği'nde hedef iyi gidişatı Sivas maçında da sürdürmek

Gençlerbirliği'nde hedef iyi gidişatı Sivas maçında da sürdürmek

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AA

Gençlerbirliği'nin takım kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor deplasmanında alacakları iyi sonuçla yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Kırmızı-siyahlıların savunma oyuncuları Halil İbrahim ve Ömürcan Artan, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Halil İbrahim, Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan topladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

Önümüzde zorlu bir Sivasspor maçı var. İnşallah oradan puan ya da puanlarla ayrılırız. Bu sene 40 maç üzerinden bir lig oynayacağız. Doğal olarak hafta içi ve hafta sonu maçları oynuyoruz, gerçekten bizim Türk futbolu alışkın değil bu tempoya. Zor olacağını düşünüyorum ama daha önce de dediğim gibi; ayakta kalan kazanacak diye düşünüyorum. İnşallah biz de ayakta kalan taraf oluruz.

Son maçlarda asıl bölgesi sol bek dışındaki pozisyonlarda da oynadığını belirten Halil İbrahim, "Bana nerede şans verilirse ben orada oynamaya çalışıyorum. Sağ bek diyorlar, sağ bek oynuyorum, stoper diyorlar, stoper oynuyorum. Elimden gelenin de en iyisini gerçekten yapmaya çalışıyorum, yaptığımı da düşünüyorum." dedi.

Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki futbolcusu Ömürcan Artan ise, ilk Süper Lig maçına geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında çıktığını ve çok heyecanlandığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için çok önemliydi ama saha içinde gerek arkadaşlarım gerek ağebeylerim olsun heyecanımı yenmemde çok yardımcı oldular. Mutluyum inşallah devamı da gelir. Sivas'a moralli gidiyoruz, puan ya da puanlarla dönüp içerde de Kayserispor'u da mağlup etmek istiyoruz. Önümüzde sıkışık bir fikstür var, bir haftada üç maç oynayacağız. Elimizden geleni yapıp her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz.

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