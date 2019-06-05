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05 Haziran 2019 Çarşamba 13:55 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:55

Gençlerbirliği'nde gündem Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek

Gençlerbirliği'nde gündem Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek

Gençlerbirliği'nde takımı Süper Lig'e taşıyan İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için 2 isim öne çıktı.

Başkent ekibi, Mehmet Özdilek ve Samet Aybaba'dan birini takımın başına getirmek istiyor. Geçen sezonun bir bölümünü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da geçiren Mehmet Özdilek, listenin başında yer alıyor. Başkent ekibinin başkan vekili Arif Ölmez, tecrübeli teknik adam ile ön görüşme gerçekleştirdi. Daha önce kırmızı siyahlı camiada 2 sezon görev yapan Mehmet Özdilek'in teklife sıcak baktığı öğrenildi. Teknik direktörlük için adı geçen isimlerden biri de Samet Aybaba. Bursaspor ile karşılıklı anlaşarak kulüple bağını koparan tecrübeli antrenörün yeni adresi Gençlerbirliği olabilir. Takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen başkan Murat Cavcav'ın da Samet Aybaba için onay verdiği öğrenildi. Gençlerbirliği yönetimi, bayram sonrası teknik direktör sorununu çözüp, transfere yönelmek istiyor.

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