  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 11:47
  • |
  • Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde gollerin neredeyse yarısı Daniel Candeias'tan

Gençlerbirliği'nde gollerin neredeyse yarısı Daniel Candeias'tan

Paylaş

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı 8 golün 3'ü Portekizli futbolcu Daniel Candeias'tan geldi.

Ligde bu sezon hücumda sıkıntı yaşayan ve 10 maçta 8 kez fileleri havalandırabilen başkent ekibinde, şu ana kadar gole en fazla katkıyı kanat oyuncusu Candeias verdi.

10 maçın tamamında 90'ar dakikada sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, attığı 3 golle geçen sezonki gol sayısına şimdiden ulaştı.

Candeias, bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Portekizli futbolcu ayrıca Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında gol pası da verdi.

Geçen sezon Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 yendikleri maçta hat-trick yapan Candeias, diğer maçlarda fileleri havalandıramamıştı.

Gençlerbirliği'nin bu sezon diğer gollerini ise Berat Ayberk Özdemir, Bogdan Stancu, Diego Angelo, Murat Yıldırım ve Sefa Yılmaz kaydetti.

Kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon hücum yollarında sorun yaşamasında Stancu ve Giovanni Sio'nun henüz hazır olmaması önemli rol oynadı.

Fizik olarak istenilen seviyede bulunmayan Stancu-Sio ikilisi, geçen sezon Gençlerbirliği'nin attığı 39 golün 24'ünü kaydetmişti.

Rumen futbolcu Stancu, 14 golle kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirirken, Sio da 10 kez ağları sarsmıştı.

Bu sezon 6'şar maçta oynayan iki futbolcudan Stancu, Beşiktaş deplasmanında takımına galibiyeti getiren golü attı, Sio ise henüz ağları havalandıramadı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Serdar Aziz'in hakeme ne dediği ortaya çıktı
Serdar Aziz'in hakeme ne dediği ortaya çıktı

Serdar Aziz'in hakeme ne dediği ortaya çıktı

Fenerbahçe'den flaş transfer operasyonu
Fenerbahçe'den flaş transfer operasyonu

Fenerbahçe'den flaş transfer operasyonu

'3. lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi, Kerem'i Cimbom kaptı
'3. lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi, Kerem'i Cimbom kaptı

'3. lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi, Kerem'i Cimbom kaptı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Ve Fatih Terim aşıyı buldu!
Ve Fatih Terim aşıyı buldu!

Ve Fatih Terim aşıyı buldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.

'Küçük takımların büyük antrenörü'
'Küçük takımların büyük antrenörü'

'Küçük takımların büyük antrenörü'

'Küçük takımların büyük antrenörü'

Galatasaray'ın yükselişindeki sır perdesi kalktı
Galatasaray'ın yükselişindeki sır perdesi kalktı

Galatasaray'ın yükselişindeki sır perdesi kalktı

Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.

Atiba'nın o görüntüsü Sergen'i çıldırttı: Ne işin var orada!
Atiba'nın o görüntüsü Sergen'i çıldırttı: Ne işin var orada!

Atiba'nın o görüntüsü Sergen'i çıldırttı: Ne işin var orada!

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kızdırdı. Başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlıların basketbol maçını izlemeye gitmesi hocasını sinirlendirdi.

Mbaye Diagne'nin yükselişindeki 5 neden
Mbaye Diagne'nin yükselişindeki 5 neden

Mbaye Diagne'nin yükselişindeki 5 neden

Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne, attığı gollerle kendine geldi.

Herkes Volkan Demirel'in paylaşımını konuşuyor
Herkes Volkan Demirel'in paylaşımını konuşuyor

Herkes Volkan Demirel'in paylaşımını konuşuyor

Fenerbahçe'nin teknik ekibinden yer alan Volkan Demirel, deplasmanda 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından sosyal medya hesabından hakem Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.