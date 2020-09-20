Gençlerbirliği'nde gol sıkıntısı

Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Roma'ya veda ederken yeni kulübüne de teşekkür etti.

Porto fikir değiştirdi, Ze Luis F.Bahçe'de ısrarcı

Porto, Ze Luis için bir anda fikir değiştirdi. Portekiz ekibi başta Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak baksa da Arap kulüplerinin, yıldız oyuncu için devreye girmesi sonrasında direkt bonservis istedi. Luis ise Kanarya'ya gelmek için her türlü fedakârlığa hazır olduğunu belirtti.