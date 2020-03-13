Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı öncesi 4 eksik

Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği'nde, yarın oynanacak karşılaşma öncesi sakatlıkları süren Stancu, Sefa, Ayite ve Polomat'ın tedavileri sürüyor.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Seyfi Atlı Stadı'nda yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan futbolcular, günü taktik çalışma ile sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı oyuncu bulunmazken sakatlıkları süren Stancu, Sefa, Ayite ve Polomat’ın tedavileri devam ediyor.