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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 14:22
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  • 10 Mart 2020 Salı 14:22

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

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Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları ara vermeden başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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