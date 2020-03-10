Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray yönetimi, Sivasspor maçında çalınan penaltı için MHK'den açıklama istedi. VAR protokolüne göre hakemlerin ancak görmediği pozisyonlar için çağrıldığını hatırlatan sarı-kırmızılılar MHK'ye yaptıkları başvuruda, protokol ihlali iddiasında bulundular. Pozisyonun, Kalkavan'ın önünde olduğu, hakemin 'devam kararı' vermesi sonrasında oyunun devam etmesi gerektiği belirtildi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao, yaptığı 1 gol ve 1 asistle eski günlerine dönüş sinyali verirken son 7 maçta yaptıklarıyla da Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'yi geride bıraktı.
İşte Galatasaray'ın sezon sonu için anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! Sivasspor'dan yıllık 700 bin TL kazanan 25 yaşındaki oyuncuyu Cimbom, aylık 700 bin TL artı imza parası teklifi ile ikna etti. Yıldız futbolcu herkesi reddedip Aslan oldu.
Galatasaray'da başkan adayı olmaya hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi.
Sarı-Lacivertli yönetim, Zico-Alex formülünü de ön planda tutuyor.
Sivasspor'un evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerinden birini de Emre Kılınç kaydetti. Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen başarılı futbolcuya Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.