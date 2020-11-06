Gençlerbirliği'nde bir futbolcuda koronavirüs çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır." denildi.
‘Futbolda sözde şike' davasında, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 sanığın ‘şike ve teşvik primi' suçlarından beraatine karar verildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.
ÜST üste alınan mağlubiyetler sonrasında 31 Ekim'de Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında Marcao ya da Luyindama'nın satışından gelecek parayla yeni bir takım kurmayı planlıyor.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya temsilcisi Milan'a attığı üç golün ardından Fransız basınından övgüler aldı.