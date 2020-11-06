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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 17:03
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Gençlerbirliği'nde bir futbolcuda koronavirüs çıktı

Gençlerbirliği'nde bir futbolcuda koronavirüs çıktı

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Gençlerbirliği Kulübü, bir genç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır." denildi.

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