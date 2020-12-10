Gençlerbirliği'nde 6'sı futbolcu 10 kişide koronavirüs çıktı

Gençlerbirliği'nde 6 futbolcu, 2 antrenör ve 2 personel koronavirüse yakalandı.
Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır.
İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
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