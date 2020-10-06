Gençlerbirliği transfer dönemini sakin geçirdi

Başkent ekibine gelen ve giden oyunlar şöyle:
GELENLER
Dominik Furman - Wisla Plock - 2 Yıl
Mattias Johansson - Panathinaikos - 2 Yıl
Salih Dursun - Antalyaspor - 2 Yıl
Diego Angelo - Antalyaspor - 2 yıl
Mustafa Çeçenoğlu - Menemenspor - 2 yıl
Murat Yıldırım - Yeni Malatyaspor - 1 yıl
Piris da Motta - Flamengo - 1 yıl (kiralık)
GİDENLER
Nadir Çiftçi - Ç. Rizespor (Orada oynamadan Samsunspor'a gitti)
Yasin Pehlivan- Ç. Rizespor
Fabricio Baiano - (Kiralıktı Maritimo'ya döndü, oradan Ç. Rizespor)
Stephane Sessegnon - Serbest
Ahmet Oğuz - Kasımpaşa
Mike van Beijnen - Fortuna Sittard
Mats Seuntjens - Fortuna Sittard
Erdem Özgenç - Tuzlaspor
Burak Çapkınoğlu - Adanaspor
Ertaç Özbir - Yeni Malatyaspor
Sadio Diallo - Serbest
Flavio - (Kiralıktı Feirense'ye döndü)
Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle birkaç yıldır elinden çıkarmak istediği Younes Belhanda'da yine istediğine ulaşamadı.
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gözdesi olan ve Championship'te forma giymek istemeyen Emiliano Buendia, 16 Ekim'e kadar İngiltere Premier Lig'e transfer olabilir.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli'nin izlerini büyük oranda sildi.
Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.