Gençlerbirliği sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği 58. dakikada Berat Özdemir'in golüyle öne geçerken, 74'te Saba Lobzhanidze skora dengeyi getirdi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Murat Yıldırım, altı pas içindeki Berat'a 'al da at' dercesine pasını verdi. Berat da topu filelere gönderdi. Emre Güral'ın ara pasında topla buluşan Saba Lobzhanidze de son sözü söyledi.
Gençlerbirliği'nde oyuna 93. dakikada oyuna giren Gökhan Altıparmak, 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 12 puana çıkarken, Ankaragücü de 9 puana yükseldi. Son iki maçından galibiyetle ayrılan iki takım da yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor, ligde zor günler geçiren Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesi ‘Başkent derbisi'ne sahne oldu. Gençlerbirliği konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin eski stoperi Adil Rami, Sarı-Lacivertlilerde neden forma şansı bulamadığını Fransız basınına açıkladı. Rami, “Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı” ifadelerini kullandı.
Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük, Süper Lig'e iyi bir giriş yaptı. Emre Çolak ve Fabio Borini'ye de imza attıran İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada “İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var” demişti. İtalyan basınına göre o isimler Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci.
Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmaya hazırlandığı Radamel Falcao'ya astronomik teklif geldi. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Kolombiyalı golcüye yıllık 5 milyon euro maaş önerdi. Galatasaray yıldız forvetten 1-2 milyon euro da bonservis geliri bekliyor.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, Sarı-Lacivertlilerin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin oyununu ve teknik direktör Erol Bulut'u eleştiren Şanlı, “Caner Erkin ilk 11'de olmalıydı” dedi.