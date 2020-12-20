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aksam.com.tr
  • 20 Aralık 2020 Pazar 15:45
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Gençlerbirliği sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı

Gençlerbirliği sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı

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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesi ‘Başkent derbisi'ne sahne oldu. Gençlerbirliği konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği 58. dakikada Berat Özdemir'in golüyle öne geçerken, 74'te Saba Lobzhanidze skora dengeyi getirdi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Murat Yıldırım, altı pas içindeki Berat'a 'al da at' dercesine pasını verdi. Berat da topu filelere gönderdi. Emre Güral'ın ara pasında topla buluşan Saba Lobzhanidze de son sözü söyledi.

Gençlerbirliği'nde oyuna 93. dakikada oyuna giren Gökhan Altıparmak, 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 12 puana çıkarken, Ankaragücü de 9 puana yükseldi. Son iki maçından galibiyetle ayrılan iki takım da yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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