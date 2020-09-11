Gençlerbirliği, Robert Piris da Motta'yı 1 yıllığına kiraladı

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom transferi bugün takasla bitiriyor Cimbom transferi bugün takasla bitiriyor Galatasaray, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için renktaşına Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık önerdi. Taraflar bugün bir kez daha görüşüp transferi sonuçlandırabilir.

İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.

G.Saray'dan Adanaspor'a bonservisiyle gitti G.Saray'dan Adanaspor'a bonservisiyle gitti Galatasaray, genç futbolcusu Celil Yüksel'i, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a sattı. Turuncu-Beyazlılar, Cimbom'a yetiştirme bedeli ödeyecek.

Sıra Visca'da! 'Dostum, ağabeyim' dediği başkanla dev zirve Sıra Visca'da! 'Dostum, ağabeyim' dediği başkanla dev zirve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışından elde edilen gelir sonrası Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için bir kez daha harekete geçiyor. Emre Belözoğlu, ‘dostum, ağabeyim' dediği Göksel Gümüşdağ ile Visca transferi için tekrar bir araya gelecek. Sarı-Lacivertliler bu kez para teklifinde de bulunacak.

Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi İtalyan devi Lazio'ya satmasının ardından Çaykur Rizespor ile Sarı-Lacivertliler arasında kriz patlak verdi. Kosovalı golcünün sonraki satışından yüzde 15 payı olan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'nin para yerine oyuncu teklifini reddetti.