Gençlerbirliği, Joe Hart ile görüşüyor! Başkan Murat Cavcav da doğruladı

Murat Cavcav, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görüşülüyor. Güvenilir bir isimle kaleci problemimizi çözmek istiyoruz. Başka alternatifler de var. Yabancı isimler üzerinde duruyoruz. Önceliğimiz kaleci problemimizi bir an evvel halletmek. Bunun için gayret sarfediyoruz. Hedefimiz, kalemizi, tecrübeli ve güvenilir bir isme emanet etmek" dedi.
Galatasaray, Jesse Sekidika ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Ajax ile sözleşme imzalamak üzere Amsterdam'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.
Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "Takım Harcama Limitlerine" ilişkin itirazlarının incelenmesine devam edileceğini açıkladı.
Bugün gerçekleşen Beşiktaş Futbol AŞ genel kurul toplantısında, 01.06.2018 - 31.05.2019 tarihlerini kapsayan dönem için Fikret Orman ve yönetimi oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Fenerbahçe'nin büyük tartışmalar arasında imza attırdığı Simon Falette'nin bedavaya kiralandığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, antrenmanda ayak bileğinden sakatlandı ve çalışmayı yarıda bıraktı.
Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bordo-mavili takımda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.