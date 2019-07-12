Gençlerbirliği, Fildişili forvet Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız Fransız ekibi Montpellier’den golcü oyuncu Giovanni Sio’yu kadromuza kattı.

Kariyerine Nantes altyapısında başlayan 30 yaşındaki futbolcu Sion, Wolfsburg, Augsburg, Sochaux, Basel, Bastia ve Rennes formalarını giydi. Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba ile geçiren Sio, kulübümüzle iki yıllık sözleşme imzaladı.”