Gençlerbirliği-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

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Ve ilk transfer tamam! Her konuda anlaşma sağlandı Ve ilk transfer tamam! Her konuda anlaşma sağlandı Galatasaray bir süredir transferi için temaslarda bulunduğu Kenan Karaman ile bir kez daha görüştü. Milli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı.



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• Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi Kenan'ın kulübü Fortuna Düsseldorf'u ikna etmesi gerekiyor.

• Düsseldorf cephesinde bu satışa sıcak bakılmıyor.

• Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

Federasyon yeni hocayı açıkladı Federasyon yeni hocayı açıkladı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Hamamcıoğlu'ndan yönetime taş: Yine bir ilke imza attılar! Hamamcıoğlu'ndan yönetime taş: Yine bir ilke imza attılar! Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp yönetiminin almış olduğu olağanüstü seçimli genel kurul kararıyla ilgili, "İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok." dedi.

Adalesinde yırtık tespit edildi, 2-3 hafta yok! Adalesinde yırtık tespit edildi, 2-3 hafta yok! Fenerbahçe'nin tartışılan futbolcusu Tolga Ciğerci, adalesindeki 2. derece yırtık sebebiyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.

Yönetimden müthiş hamle! En az yüzde 100 zam yapılacak Yönetimden müthiş hamle! En az yüzde 100 zam yapılacak Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla teknik ekibin yüzünü güldüren ve takımın en az kazanan ismi olan Taylan Antalyalı'ya Sarı-Kırmızılı yönetim en az yüzde 100 zam yapacak.