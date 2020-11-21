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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 08:00
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

Gençlerbirliği-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

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AKŞAM

Süper Lig'de şampiyonluğun iddialı takımlarından Fenerbahçe, 7 eksikle Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor. Saat 16:00'da başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GUSTAVO SINIRDA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

BULUT'TAN DALYA

Erol Bulut, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig’de ‘dalya’ diyecek. Bulut, 99 maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 yenilgi yaşadı.

ANKARA’DA ÖZEL ETKİNLİK

Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Göztepe-Ankaragücü maçlarında ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele’ye dikkati çekmek amacıyla özel bir etkinlik yapılacağı duyuruldu.

İLK 11’LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Berat, Candeias, Furman, Ayite, Sio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

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