Gençlerbirliği-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

GUSTAVO SINIRDA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.
BULUT'TAN DALYA
Erol Bulut, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig’de ‘dalya’ diyecek. Bulut, 99 maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 yenilgi yaşadı.
ANKARA’DA ÖZEL ETKİNLİK
Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Göztepe-Ankaragücü maçlarında ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele’ye dikkati çekmek amacıyla özel bir etkinlik yapılacağı duyuruldu.
İLK 11’LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Berat, Candeias, Furman, Ayite, Sio
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse
Galatasaray bir süredir transferi için temaslarda bulunduğu Kenan Karaman ile bir kez daha görüştü. Milli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı.
ARKA PLAN
• Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi Kenan'ın kulübü Fortuna Düsseldorf'u ikna etmesi gerekiyor.
• Düsseldorf cephesinde bu satışa sıcak bakılmıyor.
• Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp yönetiminin almış olduğu olağanüstü seçimli genel kurul kararıyla ilgili, "İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok." dedi.
Fenerbahçe'nin tartışılan futbolcusu Tolga Ciğerci, adalesindeki 2. derece yırtık sebebiyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla teknik ekibin yüzünü güldüren ve takımın en az kazanan ismi olan Taylan Antalyalı'ya Sarı-Kırmızılı yönetim en az yüzde 100 zam yapacak.
Alanyaspor'da bir profesyonel takım, bir altyapı oyuncusu ve bir personelde koronavirüs tespit edildi.