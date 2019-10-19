Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Gençlerbirliği deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti

Gençlerbirliği deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti

Gençlerbirliği deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Bülent Korkmaz'ın takımı Antalyaspor ile Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği karşılaştı

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Bülent Korkmaz'ın takımı Antalyaspor ile Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk Gençlerbirliği sansansyonel bir skora imza atarak 6-0 kazandı.

Gençlerbirliği'nin gollerini 1, 21 ve 37. dakikada Daniel Candeias, 13 ve 42. dakikalarda Giovanni Sio ile 57'de Bogdan Stancu kaydetti.

Portekizli oyuncu Daniel Joao Santos Candeias hattrick yaparken iki de asistle maçı tamamladı ve bu sezonki asist sayısını da 3'e yükseltti. Bogdan Stancu attığı golün ardından sevinmedi ve "Üzgün" olduğunu belirterek ellerini yukarı kaldırdı

"BÜLENT İSTİFA" SESLERİ

Antalyaspor'da Bahadır Öztürk 23. dakikada kırmızı karta takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıyı 5-0 geride kapatan Antalyaspor'da taraftarla "Bülent istifa" tezahüratları yaparak konuk takımı alkışladı

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 6'ya yükseltirken bu sezon galibiyetle tanıştı. Antalyaspor ise 3. yenilgisini alarak 11 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu aşkını böyle ilan etti!
Oyuncu Berrak Tüzünataç'tan bir ilk! 2 aydır uğraşıyor...
Defne Samyeli'ye ayrılık iddiaları soruldu
Şeyma Subaşı'dan şaşırtan tepki!
Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya dudak uçuklatan düğün hediyesi!
<p>3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kays

Başkan Erdoğan´ı Şaşırtan Sevgi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çekilme başladı, TSK teyakkuzda

İstanbul sise büründü