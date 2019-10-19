Gençlerbirliği deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Bülent Korkmaz'ın takımı Antalyaspor ile Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk Gençlerbirliği sansansyonel bir skora imza atarak 6-0 kazandı.

Gençlerbirliği'nin gollerini 1, 21 ve 37. dakikada Daniel Candeias, 13 ve 42. dakikalarda Giovanni Sio ile 57'de Bogdan Stancu kaydetti.

Portekizli oyuncu Daniel Joao Santos Candeias hattrick yaparken iki de asistle maçı tamamladı ve bu sezonki asist sayısını da 3'e yükseltti. Bogdan Stancu attığı golün ardından sevinmedi ve "Üzgün" olduğunu belirterek ellerini yukarı kaldırdı

"BÜLENT İSTİFA" SESLERİ

Antalyaspor'da Bahadır Öztürk 23. dakikada kırmızı karta takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıyı 5-0 geride kapatan Antalyaspor'da taraftarla "Bülent istifa" tezahüratları yaparak konuk takımı alkışladı

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 6'ya yükseltirken bu sezon galibiyetle tanıştı. Antalyaspor ise 3. yenilgisini alarak 11 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Denizlispor'u konuk edecek.