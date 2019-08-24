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aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:10
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:10

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'dan Mert Çetin açıklaması

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'dan Mert Çetin açıklaması

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, sezona mağlubiyetle başlamalarının kadro kalitesini yansıtmadığını dile getirirken Mert Çetin'in Roma'ya transferini değerlendirdi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, sezona mağlubiyetle başlamalarının kadro kalitesini yansıtmadığını ve takıma güvendiğini söyledi.

TFF 1. Lig'de bir yıl mücadele ettikten sonra 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'e tekrar dönen kırmızı-siyahlıların kulüp başkanı Murat Cavcav, sezonun ilk maçında alınan yenilgi, başkent ekibinin sezon hedefleri ve transfer çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Cavcav, "Sezonu geçtiğimiz hafta istediğimiz gibi açamadık ama biz kadromuzun kalitesini biliyoruz. Biz iyi bir takımız. Kadromuzun kalitesi 1 maçla ölçülemeyecek kadar yüksek." ifadelerini kullandı.

Başkan Cavcav, ligin daha yeni başladığını dile getirerek, "Önümüzde Gazişehir Gaziantep maçı var. Geçen yıl, ait olduğunuz lige Gaziantep'teki maç sonucunda dönmüştük. Yine orada lige yeni bir başlangıç yapacağız. Onlar da geçen hafta mağlup oldu. Bu sonuç kimseyi aldatmasın. Rakibimizin kalitesi kesinlikle daha yukarı seviyelerde. Güzel bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlılarda transfer çalışmaları devam edecek

Başkan Murat Cavcav, transfer süresinin bitmesine az bir süre kaldığını hatırlatarak bir veya iki transfer daha yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Kulüp olarak transfer süreçlerini titizlikle yürüttüklerini kaydeden Cavcav, "Transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne dek sabırla dikkatle, ince eleyip sık dokuduk. Bir ya da iki transferle devre arasına kadar başarılı şekilde ligi götürme niyetindeyiz. Teknik ekibin raporları, hocamızın portföyü ve genel menajerimiz Emrah Atasoy'un izlediği isimlerle güzel bir kadro kurduk. Kadromuzun başarılı olacağına, bunu da Gaziantep'te göstereceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı takımın altyapısının gelecek vadettiğini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi Mert, yurt dışına, Roma'ya altyapımızdan giden ilk isim oldu. İsim vermek doğru değil ama altyapımızda niceleri bu yoldan giderek ülkemizi, kulübümüzü Avrupa'da temsil edecektir. Mert onlara bu yolu açtı." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(AA)

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