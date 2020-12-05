Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI

İLK 11’LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar
GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 ALANYASPOR | CANLI
Gol: Dk.41 Berat Özdemir
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
5' Maçta her iki takımın temposu da çok yüksek.
9’ Bakasetas’ın ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği şutu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.
10’ Aytemiz Alanyaspor’da Davidson şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
12’ Sağ kanattan yapılan ortada Stancu müsait pozisyonda olmasına rağmen etkili bir vuruş yapamadı.
16’ Salih Uçan’ın şutu cılız kalınca kaleci Nordfeldt topu zorlanmadan kontrol etti.
17’ Gençlerbirliği’nde ceza sahası içi sağ çaprazından Mattias Johansson tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
18’ Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daniel Candeias tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
20’ Khouma Babacar rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutu çekiyor ancak kaleci Nordfeldt kurtarıyor.
24’ Gençlerbirliği’nde kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor. Şutu çeken isim Daniel Candeias.
25’ Daniel Candeias’ın bu kez sol çaprazdan vuruşu dışarı çıkıyor.
38’ Alanyaspor’da Bakasetas’ın şutu dışarı çıkıyor.
40’ Gençlerbirliği’nde sağ kanattan kesilen ortaya ön direkte bomboş durumda Arda Kızıldağ vuruyor ancak top dışarı gidiyor.
41’ Gençlerbirliği’nda Berat Özdemir’in ceza sahası dışından çektiği sert şut, kaleci Marafona’nın sağından ağlara gidiyor. (1-0)
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
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