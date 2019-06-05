Gelirse en az 20 gol atar! Dzeko İnter'e imza atınca...
Mutlaka kariyerli bir forveti kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, rotayı Premier Lig'de iyi bir sezon geçiren Salomon Rondon'a çevirdi. Sportif direktör Comolli, bonservisi elinde olan Venezuelalı forvetin menajeri Juan Rodriguez ile bir araya gelerek transferi masaya yatıracak..
Yeni sezon öncesi transferde en büyük önemi forvet hamlesine veren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor... Resmi teklif yapılan Edin Dzeko'nun tercihini Inter'den yana kullanması sonrası transferden vazgeçen Sarı-Lacivertli yönetim mutlaka çok kariyerli bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe rotasını şimdi de İngiltere'ye çevirdi... Sarı-Lacivertliler, son olarak Premier Lig ekibi Newcastle'da forma giyen Jose Salomon Rondon için harekete geçti.
4-5 CİDDİ TEKLİF YAPILDI
SPORTİF direktör Damien Comolli'nin bonservisi elinde olan Venezuelalı forvetin menajeriyle kısa süre içinde bir araya gelmesi bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcuya 4-5 ciddi teklif olduğu da ifade ediliyor.
32 MAÇTA 11 KEZ AĞLARI SARSTI
Newcastle formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Salomon Rondon 32 maçta 11 gol atarken, 7 de asist yaptı. 1.86 boyundaki tecrübeli forvet daha önce West Brom ve Zenit formalarını da giydi.
(Takvim)