Gelirler şehitlere

ANTALYA- F.Bahçe maçının tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandı.

AKŞAM

Antalyaspor’dan yapılan açıklamada, “Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanacaktır” denildi. Koltuklara da 25 bin Türk Bayrağı bırakıldı.