Gelirler şehitlere

AKŞAM
Antalyaspor’dan yapılan açıklamada, “Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanacaktır” denildi. Koltuklara da 25 bin Türk Bayrağı bırakıldı.
GANA basını, Kevin Prince Boateng’in performansından Beşiktaş’ın memnun olduğunu yazdı.
Abdullah Avcı yönetimindeki 19 haftada 1.57 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ilk 5 maçta 2 ortalama tutturdu. Siyah-Beyazlılar daha fazla şut çekip, topa daha fazla sahip oldu.
GALATASARAY’IN Fulham’dan kiraladığı Seri için yeniden hamlede bulunulacak.
Fenerbahçe zaferiyle şampiyonluktaki ağırlığını iyice hissettiren Sarı-Kırmızılılar,bugün evinde Başkent temsilcisini de devirerek kayıpsız gitmek istiyor. Mario Lemina sakat... Younes Belhanda ise cezalı olduğu için bu maçta oynamayacak.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya zaferinin ardından asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da kutlama yapmadan podyumdan ayrıldı.
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nu İdlib’de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.
ANTALYA- F.Bahçe maçının tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandı.