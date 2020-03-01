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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 08:00
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  • 01 Mart 2020 Pazar 08:00

Gelirler şehitlere

Gelirler şehitlere

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ANTALYA- F.Bahçe maçının tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandı.

AKŞAM

Antalyaspor’dan yapılan açıklamada, “Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanacaktır” denildi. Koltuklara da 25 bin Türk Bayrağı bırakıldı.

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Gelirler şehitlere
Gelirler şehitlere

Gelirler şehitlere

ANTALYA- F.Bahçe maçının tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandı.
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