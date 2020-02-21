Geleneksel Sporlar ve Oyunların İhyası İçin Uluslararası Etnospor Forumları

Düzenlediği bu organizasyonlar arasında en önemlileriden biri olan Uluslararası Etnospor Forumları ile geleneksel sporlar ve oyunlar alanında uluslararası birçok ülkeden akademisyen, federasyon temsilcisi ve devlet yetkilisi bir araya getirmekte; bu alanda “Geleneksel Sporların İhyası” için çalışmalar yapmaktadır. İlkini 2018 yılında Antalya’da gerçekleştirdiği forumların ikincisini yine Kazakistan’da 2019 yılında gerçekleştirmiş, geleneksel sporlar ve oyunların bilinirlik ve tanınırlığına önemli katkı sağlamıştır. Bu yıl 3. Uluslararası Etnospor Forumu yine Antalya’da 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
1. Forum - Antalya, TÜRKİYE 2018
Dünya Etnospor Konfederasyonu, 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde “Geleneksel Sporların İhyası” başlıklı foruma Antalya’da ev sahipliği yaptı. 56 ülkeden 100’ü aşkın kurum ve 200’ün üzerinde delegenin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlar şu konulara odaklandı:
• Geleneksel Sporların Yaygınlaşarak Popülerleşmesi / Küreselleşmesi
• Geleneksel Sporlarda Aidiyet, Kulüpleşme ve Kulüplerin Sorunları
• Etnosporların Kuşaklar ve Kültürlerarasındaki İletişimdeki Rolü
• Yerel Yönetimler ve Geleneksel Sporlar
• Okul Sporları, İlk-Orta ve Yükseköğretimde Geleneksel Sporlar
2. Forum - Almati, KAZAKİSTAN 2019
2. Uluslararası Etnospor Forumu, 20-21 Nisan 2019 Kazakistan’ın Almatı şehrinde “Geleneksel Sporların I·hyası: Ko¨klere Do¨nu¨s¸” başlığı ile gerçekleştirildi. Kazakistan Etnospor Derneği ile Dünya Etnospor Konfederasyonu işbirliği ile düzenlenen Forum’a, 30 farklı ülkeden alanında uzman 200 katılımcı katıldı.
Forum’un ilk gününde geleneksel sporlar ve oyunlar alanındaki sponsorluklar, kuralların standart haline getirilmesi hakkındaki görüşler, geleneksel atlı sporların Asya ülkelerindeki yeri ve Türkiye’nin 2020 Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği hakkında oturumlar düzenlendi.
Etkinliğin ikinci günündeki oturumda Uluslararsı Etnospor Festivali’ne dair planlama ve hazırlık prosedürleri tartışıldı. 2. Uluslararası Etnospor Forumu ikinci gününde yapılan
1. Geleneksel Spor Ödülleri Seremonisi ile tamamlandı.
3. Forum - Antalya, TÜRKİYE 2020
55 ülkeden aralarında bakanlar, hükümet yetkilileri federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu 200 katılımcı 22-23 Şubat tarihleri arasında “Geleneksel Sporların İhyası” teması ile düzenlecek olan 3. Uluslararası Etnospor Forumu için Antalya’da bir araya gelecek. Forumda Japonya’dan Kazakistan’a, Fas’tan Brezilya’ya birçok ülke geleneksel sporların ve oyunların geleceği için ortak çalışmalar yapacak. Açılış programı ile başlayacak olan Forum, panel ve yuvarlak masa toplantılarıyla devam edecektir. Forum boyunca geleneksel sporların gelişmesi için devlet desteğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması; geleneksel sporların ve oyunların gençler üzerindeki olumlu etkilerinin artırılması ve genç neslin bu alanlara teşvik edilmesi; geleneksel sporlarla ilgili bilgilerin korunması ve belgelenmesi için üniversiteler, federasyonlar, kulüpler ile iş birliklerinin yapılması üzerinde durulacaktır. İki gün sürecek olan çalışmalar sonunda ortaya çıkacak sonuç bildirisi kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yuvarlak Masa Toplantılarında aşağıdaki gündemler ele alınacaktır:
-Geleneksel sporlar ve oyunlar için devlet desteğinin önemi. Devlet kurumlarının bu alanlarda sürdürülebilir çalışma yapmasını teşvik edici fikirler.
-Geleneksel sporlara genç nesli teşvik etmek, gençlerin geleneksel sporlar ve oyunlar aracılığı ile becerilerini geliştirmek ve zamanlarını daha verimli geçirmesi için fikirler.
-Geleneksel sporlarla ilgili bilgilerin korunması ve belgelenmesi için üniversiteler, federasyonlar ve kulüplerin iş birliğinin önemi ve bu alanda yapılması gerekenler.
2. “Geleneksel Sporlar” Ödülleri
Geleneksel sporların ve oyunların desteklenmesi, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında katkıda bulunan isimlere 2. Gelenseksel Sporlar Ödülleri’nde aşağıdaki kategorilerde ödüller verilecektir.
KATEGORİLER
Akademisyen
Genç Sporcu
Tecrübeli Sporcu
Uluslararası Sponsor
Devlet Adamı
Geleneksel Spor Organizasyon
Etkinlik: 3. Uluslararası Etnospor Forumu
Tarih: 22-23 Şubat 2020
Yer: Calista Luxury Resort
Kadriye Mah. Taşlıburun Mevkii. No:14-1/A Belek/Serik /Antalya/TÜRKİYE
PROGRAM
22 Şubat 2020, 1.Gün
09.30 – 10.30 Açılış Konuşmaları
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10.45 – 12.15 Panel
Konuşmacılar: Katılımcı Saygıdeğer Gençlik ve Spor Bakanları
Oturum Başkanı: N. Bilal Erdoğan
12.15 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.45 1. Oturum (Yuvarlak Masa Toplantıları)
Geleneksel sporlar ve oyunlar için devlet desteğinin önemi. Devlet kurumlarının bu alanlarda sürdürülebilir çalışma yapmasını teşvik edici fikirler.
14.45 – 15.00 Kahve Arası
15.00 – 16.15 2. Oturum (Yuvarlak Masa Toplantıları)
Geleneksel sporlara genç nesli teşvik etmek, gençlerin geleneksel sporlar ve oyunlar aracılığı ile becerilerini geliştirmek ve zamanlarını daha verimli geçirmesi için fikirler
16.15 – 16.30 Kahve Arası
16.30 – 17.30 3. Oturum (Yuvarlak Masa Toplantıları)
Geleneksel sporlarla ilgili bilgilerin korunması ve belgelenmesi için üniversiteler, federasyonlar ve kulüplerin iş birliğinin önemi ve bu alanda yapılması gerekenler.
17.30 – 19.30 Akşam Yemeği
19.30 – 21.00 1. DEK Üyeleri Toplantısı (sadece üyeler için)
19.30 – 21.00 Kokteyl
“Geleneksel Sporlar ve Kültürel Aktiviteler”
23 Şubat 2020, 2.Gün
09.30 – 11.00 Panel
11.00 – 11.15 Kahve Arası
11.15 – 11.30 Forum deklarasyonunun ilanı
11.30 – 12.00 2. Geleneksel Spor Ödülleri
KATEGORİLER
1- Akademisyen
2- Genç Sporcu
3- Tecrübeli Sporcu
4- Uluslararası Sponsor
5- Devlet Adamı
6- Geleneksel Spor Organizasyonu
12.00 – 13.00 Kapanış Konuşmaları
13.00 – 14.00 Öğle Yemeği
14.00 – 18.45 Şehir Turu
19.00- Akşam Yemeği ve Ayrılış
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