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  • Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde Galatasaray'ı büyük bir kriz bekliyor
  • 17 Mart 2020 Salı 11:05
  • |
  • 17 Mart 2020 Salı 11:05

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde Galatasaray'ı büyük bir kriz bekliyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde Galatasaray'ı büyük bir kriz bekliyor

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Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta 4 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında büyük fırsat tepti. Kadronun yüksek maaş yükü sebebiyle Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalmak istemeyen Sarı-Kırmızılıları stres sardı.

Galatasaray'da endişeli bir bekleyiş hakim... Önceki akşam seyircisiz oynanan maçta Beşiktaş ile berabere kalarak zirve yarışında altın değerinde 2 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'ı Şampiyonlar Ligi stresi sardı. Cimbom Devler Ligi'ne gidemediği takdirde ağır bir faturayla karşılaşacak.

40 MİLYON EURO ÇOK ÖNEMLİ

Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunda yer alan yıldızlara şu anda yaklaşık 55 milyon Euro maaş ödüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidilemediği takdirde kulübün kasasına 40 milyon Euro'luk bir gelir girmemiş olacak.

YILDIZ OYUNCULAR SATILABİLİR

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği takdirde Radamel Falcao, Younes Belhanda, Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli gibi yüksek maaşlı futbolcuların elden çıkarılması da gündeme gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA DA AYNISI YAŞANDI

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığı takdirde takımda küçülmeye gidilecek. Bu durumda Beşiktaş'ın 2 sezon önce yaşadığı durum Sarı- Kırmızılılar'ın başına gelmiş olacak. Bu nedenle Cimbom sıkıntılı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Falcao bu sezon 20 resmi karşılaşmada fileleri 10 kez havalandırdı. Falcao eski günlerine kavuştu.

(Takvim)

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