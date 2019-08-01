Geçmişini çöpe attı

G.Saray, uzun süredir uğraştığı 22 yaşındaki kanat oyuncusunu bitirdi. Genç yetenek, Celta tesislerindeki eşyalarını çöpe atarak İstanbul’a geldi.

AKŞAM

CİM-BOM, Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştu. G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak öğle saatlerinde, “Emre Mor için birazdan KAP açıklaması yapacağız” dedi. Sonrasında ise bomba patladı. Sarı-Kırmızılı kulüp, Celta Vigo’yla Emre’nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Bu açıklama bir anlamda bu transferin tamamen bittiği anlamına geliyordu. Sonrasında ise Emre yola çıktı. Celta Vigo tesislerinde ise ilginç bir görüntü vardı. Tesislerin önündeki çöp kutularında Emre’nin krampon kutuları ve kullandığı bazı eşyalar vardı. Galatasaray, Celta Vigo’ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sezon sonunda futbolcunun bonservisinin istenmesi halinde 6 milyon euro daha verilecek. Emre ise çok mutlu. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, uçaktan paylaştığı fotoğrafta, “Yakında görüşmek üzere Galatasaray... Türk Hava Yolları’yla İstanbul yolundayım” mesajını paylaştı.