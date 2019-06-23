'Geçimsiz olsa 2 yıl uzatmazdık'

ÖZEL RÖPORTAJ | ÖMER ÖZARSLAN

ANADOLU Efes’e 10 yıl sonra şampiyonluğu getiren Ergin Ataman hakkında çok şey söylendi, yazıldı. Ataman’ın ‘Geçimsiz biri’ olduğuna dair ciddi bir imaj deformasyonu söz konusuydu. Biz de Ataman’ın nasıl biri olduğunu mesai arkadaşı, Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz’a sorduk. O da süreçte yaşananları ve başarılı hocayı anlattı. İşte o açıklamalar: Hepimiz için zor bir seriydi. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak yıprandığımız bir seriydi. Önümüzdeki günlerde daha detaylı açıklama ve röportajlar olur. Ama Ergin Hoca da bir iki gün kafasını dinleme ihtiyacı duyuyordu. Pazartesi, salı normale döneriz diye düşünüyorum. Ben Ataman’la 1996’dan beri çalışıyorum. Oyuncu olarak da takım menajeri olarak da genel menajer olarak da çalıştım.

YÖNETiM KURULU ARKAMIZDA

Her ünlü spor adamı, oyuncu, antrenörün kendine has egosu olmalı, oluyor da zaten. Ben Ergin hocayla birbirimizi anladığımızı ve iyi idare edebildiğimizi düşünüyorum. Bazen o bizi idare ediyor, bazen biz onu idare ediyoruz. Ama sonuçta Ergin Ataman ünlü bir adam. Onun kendi görüşleri de var. Onları da ortaya koymaktan çekinmeyen bir insandır. Ergin Hoca ile çalışılmaz diyemem. Şu anda bizim kulübümüzün hocası ve bize yaşattığı başarılardan dolayı çok mutluyuz. Geçimsiz bir adam olsa 2 sene daha sözleşme imzalamazdık. Ergin hoca burada yıllardır antrenörlük yapmış. Burada alt yapılarda çalışmış, A takımda çalışmış bir insan ve tekrar alıyoruz. Geçimsiz bir insan olsaydı ikinci, üçüncü kez alınmazdı. Yönetim kurulumuz hep bizim arkamızda.

ŞAMPİYONLUĞU BİZ HAK ETTİK

ANADOLU Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, şampiyonluk hakkındaki duygularını şöyle dile getirdi: Çok mutluyuz. 10 sene sonra gelen şampiyonluğun verdiği hisler ayrı. Biz zaten kurulduğumuzdan beri şampiyonluk hedefleyen bir kulübüz. Hele en sonunda böyle güzel bir sezonu kupayla taçlandırıp, şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Çok uzun bir sezon oldu. 83 maç. Hakikaten çok ciddi maç yoğunluğu ve sonunda şampiyonluk kazandık. Fenerbahçe’yi de çok tebrik ediyorum. Onlar kazansaydı onlar da hak edecekti ama biz biraz daha iyi oynadık. Özellikle son maçta, sonu rahat geldi. O yüzden güzel bir seri oldu. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu. Taraftarımıza, teknik ekibimize, oyuncularımıza teşekkür ediyorum.

FENER’LE MUTLUYUZ

ALPER Yılmaz: Fenerbahçe ile biz Euroleague takımıyız. Türkiye’nin lokomotif takımlarıyız. Biz çok iyi ilişkiler içindeyiz. Türkiye Ligi’nin ve Euroleague’nin geleceği için beraber düşünüp, aksiyon almaya çalışıyoruz. İki camia birbirine küsmez. Biz bir arada varız ve böyle mutluyuz.

KÜÇÜLME OLMAZ

ALPER Yılmaz: Böyle bir başarılı sezondan sonra bizim de hedeflerimiz tabii ki aynı yerlerde olabilmek. Yine Final-Four’a gitmek, lig şampiyonluğunu kovalamak. Ülkenin ekonomik durumunu biliyorsunuz. O yüzden bütçenin ne olacağına yönetim kurulu karar verecek. Ama bir sonraki yıl bu yatırımı korumaya çalışacağımızı söyleyebilirim.

LARKiN AYRILABiLiR

FİNALİN MVP’si Shane Larkin’in merak edilen geleceği için Alper Yılmaz şu bilgiyi verdi: Larkin NBA’ye dönmek istiyor. Ama kesin değil. Ona çok yapabileceğimiz bir şey yok. Sözleşmesi bitti. Ama Avrupa’da kalacaksa başka bir takıma gitmesine izin vermeyeceğimizi kendisine söyledik. Göndermeyeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yasal bir anlaşma yok ama insani olarak o da bunu istiyor. Onun dışındaki 7 yabancı oyuncumuzun da sözleşmesi var.

ASKERE GiDECEKLER

ALPER Yılmaz oyuncuların özel durumlarını şöyle açıkladı: Ayrılması gereken oyuncular var. Sertaç Şanlı ve Doğuş’un bedelli askerliği var. Sertaç’ın pazartesi günü nişanı var. Bizde adetler böyledir, askere gitmeden önce nişan yapıyorlar. James Anderson’un kızının mezuniyeti vardı. Micic’in de Almanya’da annesi tedavi görüyor. İnşallah her şey iyi olacak. O da bir an önce onun yanına gitmek istiyor.