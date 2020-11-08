Geçen sezonki Başakşehir'in ayak sesleri

AA

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 90+4. dakikada Mehmet Topal attı.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 13'ye yükselterek 4. sıraya yükseldi. Bu sezon beşinci yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, milli maç arası sonrası Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

28. saniyede geriye düşen Başakşehir, 90+4'te güldü

NACER CHADLI OYUNA GİRDİ, MAÇI DEĞİŞTİRDİ



Ev sahibi ekibin yeni transferlerinden Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçta takımının attığı iki golün de pasını veren isim oldu.

Mücadelenin 79. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna giren Chadli, 80. dakikada Gulbrandsen'in attığı golde sol kanattan ortayı yapan isimdi.

Belçikalı oyuncu, 90+4. dakikada da Mehmet Topal'ın attığı kafa golünün ortasını da yaptı.

Okan Buruk: Şampiyonluğun en güçlü adayıyız

MEHMET TOPAL, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI



Medipol Başakşehir'in deneyimli isimlerinden Mehmet Topal, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Gençlerbirliği'ne attı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan Mehmet Topal, 90+4. dakikada attığı golle hem takımı adına ilk kez skor üretti hem de 3 puanı getiren isim oldu.

Mehmet Topal, Süper Lig'de son golünü Fenerbahçe forması ile 28 Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'a atmıştı.

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık: Hakemin VAR'a hiç gitmemesi ilginç geldi

GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI



Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni yenerek bu sezon ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Sezonun ilk 3 maçını kaybeden ve dördüncü haftada Göztepe beraberliği ile ilk puanını alan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ise çıkışa geçti.

Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde eden turuncu-lacivertliler, Antalyaspor'u 5-1, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra bugün de Gençlerbirliği'ni 2-1'le geçti.



SEFA YILMAZ, GENÇLERBİRLİĞİ'NDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI



Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan Sefa Yılmaz, Başkent kulübündeki ilk golünü Medipol Başakşehir karşısında attı.

Takımını mücadelenin 28. saniyesinde attığı golle öne geçiren Sefa, kırmızı-siyahlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.