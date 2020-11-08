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aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 18:46
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Geçen sezonki Başakşehir'in ayak sesleri

Geçen sezonki Başakşehir'in ayak sesleri

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AA

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 90+4. dakikada Mehmet Topal attı.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 13'ye yükselterek 4. sıraya yükseldi. Bu sezon beşinci yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, milli maç arası sonrası Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

28. saniyede geriye düşen Başakşehir, 90+4'te güldü

NACER CHADLI OYUNA GİRDİ, MAÇI DEĞİŞTİRDİ

Ev sahibi ekibin yeni transferlerinden Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçta takımının attığı iki golün de pasını veren isim oldu.

Mücadelenin 79. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna giren Chadli, 80. dakikada Gulbrandsen'in attığı golde sol kanattan ortayı yapan isimdi.

Belçikalı oyuncu, 90+4. dakikada da Mehmet Topal'ın attığı kafa golünün ortasını da yaptı.

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MEHMET TOPAL, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in deneyimli isimlerinden Mehmet Topal, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Gençlerbirliği'ne attı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan Mehmet Topal, 90+4. dakikada attığı golle hem takımı adına ilk kez skor üretti hem de 3 puanı getiren isim oldu.

Mehmet Topal, Süper Lig'de son golünü Fenerbahçe forması ile 28 Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'a atmıştı.

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GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni yenerek bu sezon ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Sezonun ilk 3 maçını kaybeden ve dördüncü haftada Göztepe beraberliği ile ilk puanını alan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ise çıkışa geçti.

Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde eden turuncu-lacivertliler, Antalyaspor'u 5-1, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra bugün de Gençlerbirliği'ni 2-1'le geçti.

SEFA YILMAZ, GENÇLERBİRLİĞİ'NDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan Sefa Yılmaz, Başkent kulübündeki ilk golünü Medipol Başakşehir karşısında attı.

Takımını mücadelenin 28. saniyesinde attığı golle öne geçiren Sefa, kırmızı-siyahlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

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Geçen sezonki Başakşehir'in ayak sesleri
Geçen sezonki Başakşehir'in ayak sesleri

Geçen sezonki Başakşehir'in ayak sesleri

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.

Nacer Chadli, ilk maçında farkını ortaya koydu
Nacer Chadli, ilk maçında farkını ortaya koydu

Nacer Chadli, ilk maçında farkını ortaya koydu

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Nacer Chadli, bu sezon turuncu-lacivertli formayı giydiği ilk maçta 2 asist birden yaptı.

Başakşehir 3 puanı 90+4'te aldı
Başakşehir 3 puanı 90+4'te aldı

Başakşehir 3 puanı 90+4'te aldı

Süper Lig'de aldığı art arda galibiyetlerle çıkışan geçen, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'ı mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

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Gençlerbirliği: Hakemin VAR'a hiç gitmemesi ilginç geldi

Gençlerbirliği: Hakemin VAR'a hiç gitmemesi ilginç geldi

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, son dakika golüyle kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Taklacı Diouf iş başında! 0-1
Taklacı Diouf iş başında! 0-1

Taklacı Diouf iş başında! 0-1

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