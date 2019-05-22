Gazişehir Gaziantep'ten Süper Lig yolunda dev adım
Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Gazişehir, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.
Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'de çıkan son takımı belirleyecek olan play-off maçlarının yarı final ilk karşılaşmasında Gazişehir, evinde Osmanlıspor'u konuk etti.
Gaziantep Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı ve rövanş öncesinde önemli bir avantajı eline geçirmeyi başardı.
Gazişehir'e galibiyeti getiren goller, 43. ve 69. dakikalarda Poepon'dan geldi.
Karşılaşmanın rövanşı, 26 Mayıs Pazar günü 21:00'da başlayacak.
(Sporx)