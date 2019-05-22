Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1045
  • 6,8139
  • 249.928
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Gazişehir Gaziantep'ten Süper Lig yolunda dev adım

Gazişehir Gaziantep'ten Süper Lig yolunda dev adım

Gazişehir Gaziantep'ten Süper Lig yolunda dev adım

Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Gazişehir, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'de çıkan son takımı belirleyecek olan play-off maçlarının yarı final ilk karşılaşmasında Gazişehir, evinde Osmanlıspor'u konuk etti.

Gaziantep Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı ve rövanş öncesinde önemli bir avantajı eline geçirmeyi başardı.

Gazişehir'e galibiyeti getiren goller, 43. ve 69. dakikalarda Poepon'dan geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 26 Mayıs Pazar günü 21:00'da başlayacak.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Hepimiz baş ağrısı yaşıyoruz. İşin içine bir de ramazan ayı girince baş ağrısı şikayetleri de artıyo

Ramazanda Baş Ağrısı Yaşamamak İçin Ne Yapmalıyız? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Metabolizmayı yavaşlatan 5 hata nedir?

2 DHKP-C'li teröriste tutuklandı