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Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir'i kadrosuna kattı

Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir'i kadrosuna kattı

Gazişehir Gaziantep, Medipol Başakşehir'de forma giyen 27 yaşındaki santrfor Muhammet Demir'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Muhammet Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Geçen sezon Sivaspor ile Süper Lig'de 22 maça çıkan deneyimli forvet, 4 attı, 2 de asist yaptı.

(DHA)

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