13 Haziran 2019 Perşembe 15:50 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:50
Gazişehir Gaziantep, Marius Sumudica ile anlaştığını duyurdu
Gazişehir Gaziantep, Marius Sumudica ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getirdiğini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşmaya varmıştır.
Rumen teknik direktör Marius Sumudica’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.
NOT: Yeni teknik direktörümüz Marius Sumidica’nın imza töreni bugün saat 17:00’de tesislerimizde gerçekleştirilecektir. Tüm basın mensuplarımız davetlidir.”