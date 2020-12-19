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aksam.com.tr
  • 19 Aralık 2020 Cumartesi 08:00
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Gaziantep'in konuğu Fenerbahçe! 0-0 CANLI

Gaziantep'in konuğu Fenerbahçe! 0-0 CANLI

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AKŞAM

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Mücadele ilk yarı golsüz devam ediyor.

Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep'in konuğu.

Kanarya’da sakatlıkları bulunan Sosa, Tolga, Valencia, Lemos, Samatta ve Perotti Gaziantep karşılaşmasında yer almıyor.

Mücadele ilk yarı golsüz devam ediyor.

HAKEM: Cüneyt Çakır

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Toşça, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet Demir, Dicko

Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse

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