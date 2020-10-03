Gaziantep FK yönetimi, Marius Sumudica'nın akıbetini değerlendirmek için toplandı

Gaziantep FK yönetimi, Trabzonspor beraberliği sonrası statta dans eden Marius Sumudica’nın geleceğini değerlendirmek için toplandı.
TARAFTARLAR AYRILMASINI İSTEMİYOR
Rumen hocanın görevine son verilme ihtimali de bulunuyor ancak taraftarlar Sumudica’nın ayrılmasını kesinlikle istemiyor.
Uzun süredir Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray sonunda muradına erdi. Faslı futbolcu, eski takımı Nice ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılıların bu transferden kasasına 7 milyon euro koyması bekleniyor ancak bazı kaynaklar da Nice'in bu parayı vermesinin mümkün olmadığını, Galatasaray'ın oyuncuyu 1,5-2 milyon euroya vereceğini iddia ediyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bugün saat 14.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek.
Fenerbahçe yönetiminin kafasında Papiss Cisse'yle ilgili soru işaretleri vardı ancak teknik direktör Erol Bulut ‘ben ona kefilim' diyerek transferin önünü açtı ve 1+1 yıllık imzalar atıldı.
Galatasaray, Rangers karşısında hayal kırıklığı yaratan Hollandalı Ryan Babel'in menajerine takım bulması mesaji iletildi.
İtalya Ligi Serie A devi Milan, Schalke'de oynayan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Nabil Dirar'a henüz bir talip çıkmadı. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Faslı futbolcu da durumu pek umursar vaziyette değil. Yönetimin eli kolu bağlandı.