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aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 10:32
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  • 07 Mart 2020 Cumartesi 10:32

Gaziantep FK-Trabzonspor | Muhtemel 11'ler

Gaziantep FK-Trabzonspor | Muhtemel 11'ler

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Süper Lig'in 25.hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor.

Gaziantep Kalyon Stadyum'unda oynanacak maç 17:00'da başlayacak ve karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak.

Süper Ligin ilk yarısında oynanan maçta Trabzonspor rakibini 4-1'lik skorla mağlup etmişti.

Ev sahibi ekipte uzun süreli sakatlıklarından dönen Muğdat Çelik ve Junior Jefforson'un durumu maç saatinde belli olacak. Gaziantep FK'de iki ismin dışında sakat ve cezalı bulunmuyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Majid Hosseni ile Joao Pereira maç kadrosunda yer almayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Dijilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Güray Vural, Sousa, Twumasi, Maxim, Kayode

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Ekuban, Sörloth, Nwakaeme.

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