Gaziantep FK-Alanyaspor | CANLI

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'dan Dorukhan Toköz kararı Sergen Yalçın'dan Dorukhan Toköz kararı Vincent Aboubakar'ın ve Josef de Souza'nın yokluğunda N'Koudou ve Dorukhan Toköz'e ilk 11'de şans vermeyi düşünen Sergen Yalçın, Cyle Larin'i forvete çekecek.

F.Bahçe'de tüm planlar bir anda altüst oldu F.Bahçe'de tüm planlar bir anda altüst oldu Fenerbahçe; Perotti, Samatta, Valencia, Pelkas, Ozan Tufan gibi isimlerin takıma dönebilecek olmasının sevincini yaşayamadı. Sarı-Lacivertlilerde 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm planlar altüst oldu.

'Sizin yeriniz burası, çöp' 'Sizin yeriniz burası, çöp' Trabzon'da yerel gazeteler, Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takımı eleştiri yağmuruna tuttu.

Galatasaray haftaya bir ilki yaşayacak Galatasaray haftaya bir ilki yaşayacak Dün akşam Trabzonspor'a konuk olan sarı kırmızılılar Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak ligin zirvesine oturdu. Fatih Karagümrük mağlubiyetinin etkilerini hemen üzerinden atan Fatih Terim'in öğrencileri, önce Göztepe'yi ardında da Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk havasına girdi. Camiada 23'üncü zafere yönelik inanç perçinlendi.

Maç sonrası Belhanda sözleri: Nasıl açıklanır bilemiyorum Maç sonrası Belhanda sözleri: Nasıl açıklanır bilemiyorum Maç sonrası Belhanda sözleri: Nasıl açıklanır bilemiyorum