Gaziantep FK, 5 golle turladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un hakkını ve hukukunu korumak için mücadele ettiklerini söyledi.

Yine Belhanda yine kriz! Geri döndüğü gibi kavga çıkarttı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı.



YAŞANANLAR

• Emre Akbaba, mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi.

• Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.

• İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi.

• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.