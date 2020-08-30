Gazi Koşusu'nda zafer günü

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ile aynı güne denk gelmesiyle ayrı bir önem kazanan 94. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromun’nda saat 17.15’te gerçekleşecek.
2400 metre çim pistte yapılacak dev derbide 14’ü erkek, 1’i dişi olmak üzere, 3 yaşlı 15 İngiliz tayı büyük kupa için ter dökecek.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen ve 2020 yılının şampiyon tayını belirleyecek koşunun birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlendi.
Kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503.125 TL’lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL’nin sahibi olacak. Pandemi nedeniyle koşu seyircisiz.
GAZİ KOŞUSU’NA ÖZEL YAYIN
Gazi Koşusu’na ait her şey TJK TV ve TAY TV’den canlı ekranlara gelecek. Koşuyu ayrıca Kanal D, TRT Spor, Habertürk, TV100, Haber Global ve A Spor da yayınlayacak.
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