Trabzonspor'un yeni transferi Gaston Campi sabah 05:00 sularında Trabzon'a geldi

Campi, sabah saat 05.00'te uçağın Trabzon Havalimanı'na inmesinin ardından dış hatlar bölümünden çıkış yaptı. Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Campi, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Bordo-mavililerin, bugün Arjantinli savunma oyuncusu ile yapacağı görüşmenin ardından transferin resmiyet kazandırılması bekleniyor.

Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 2018-2019 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te tamamlayan 1.93'lük stoper, ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.