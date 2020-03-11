Garry Rodrigues'in parası ödendi

Al İttihad, Galatasaray'dan transfer ettiği ve daha sonra Fenerbahçe'ye kiraladığı Garry Rodrigues'in son taksidini sarı kırmızılı kulübe ödedi.

ARAP basınından “akhbaar24”ün haberine göre; Al İttihad, Galatasaray’dan transfer ettiği Rodrigues’in son taksidini de ödedi. 2.5 milyon euroluk son taksit de kasaya girdi. Şu anda Fenerbahçe’de kiralık oynayan Rodrigues, sosyal medyadan “Geri döndüm. Sakatlığım bitti” mesajını paylaştı.