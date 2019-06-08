08 Haziran 2019 Cumartesi 10:01 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:01
Garry Rodrigues sürprizi! Geri dönüyor
Ocak ayında gittiği Al Ittihad'ta aradığını bulamayan yıldız oyuncu menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber yolladı. Rodrigues'in kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında 9 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'da aradığını bulamadı.
Çıktığı 11 maçta sadece 1 gol atabilen ve eleştiri toplayan yıldız futbolcunun Galatasaray'a geri dönmek istediği öğrenildi.
Rodrigues'in menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe haber yolladığı belirlendi.
Yönetimin konuyu Fatih Terim'e aktardığı ve tecrübeli hocanın kararına göre hareket edileceği ifade edildi. Rodrigues'in kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Takvim)