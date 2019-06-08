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08 Haziran 2019 Cumartesi 10:01 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:01

Garry Rodrigues sürprizi! Geri dönüyor

Garry Rodrigues sürprizi! Geri dönüyor

Ocak ayında gittiği Al Ittihad'ta aradığını bulamayan yıldız oyuncu menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber yolladı. Rodrigues'in kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında 9 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'da aradığını bulamadı. 

Çıktığı 11 maçta sadece 1 gol atabilen ve eleştiri toplayan yıldız futbolcunun Galatasaray'a geri dönmek istediği öğrenildi.

Rodrigues'in menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe haber yolladığı belirlendi. 

Yönetimin konuyu Fatih Terim'e aktardığı ve tecrübeli hocanın kararına göre hareket edileceği ifade edildi. Rodrigues'in kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Takvim)

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