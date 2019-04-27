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  3. Garry Rodrigues için resmi açıklama! 'Aklımızı kaybetmemiz lazım'

Garry Rodrigues için resmi açıklama! 'Aklımızı kaybetmemiz lazım'

Garry Rodrigues için resmi açıklama! 'Aklımızı kaybetmemiz lazım'

Galatasaray, 10 milyon 250 bin dolara sattığı Garry Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katmak için düğmeye başladı.

Galatasaray'ın devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues için yaptığı girişim olumsuz sonuçlandı.

FATİH TERİM GARRY'İ İSTİYOR

Al-Ittihad'daki vasat performansıyla taraftarın da büyük tepkisini çeken Garry Rodrigues'i sezon sonunda kiralık olarak kadrosuna katmak için talepkar olan sarı-kırmızılı yönetim, Garry'nin menajeri Sunir Patel ile bir ön görüşme gerçekleştirerek futbolcunun durumunu sordu.

Garry'i sezon sonunda kiralamak için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin bu talebini Al-Ittihad'a iletecek olan menajer Sunir Patel, kısa bir süre içerisinde Galatasaray'a dönüş yapacak.

AKLIMIZI KAYBETMEMİZ LAZIM

Garry için 10 milyon dolar ödeyen Al-Ittihad'ın transfer sürecindeki tavrı ise en azından şu an için net. "10 milyon dolar ödediğimiz bir futbolcuyu kiralamak için aklımızı kaybetmemiz lazım" diyen Al-Ittihad'ın başkanı Luay Nazer'in sezon sonunda görevi bırakacak olmasından dolayı yeni Garry için kararı yeni yönetim verecek.

BEKLE VE GÖR TEHLİKE

Garry Rodrigues'in menajeri Sunir Patel de Galatasaray ile yaptığı ön görüşmede transfer teklifleri için Al-Ittihad'da yaşanacak olan yönetim değişikliğinin beklenmesinin daha yerinde olacağını iletti.

(Sporx)

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