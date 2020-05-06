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  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:35
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  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:37

Garry Rodrigues hakkında flaş açıklama

Garry Rodrigues hakkında flaş açıklama

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Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues için Suudi Arabistan'tan bir değerlendirme geldi. 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al İttihat Kulübü'nün Başkanı, "Rodrigues gelecek sezon takıma dönebilir" dedi.

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues için oyuncunun kulübü Al Ittihat'tan açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibinin Başkanı Anmar Al-Haili, 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon takıma dönmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

"Garry Rodrigues'ten vazgeçmedik" diyen Başkan Al-Haili, "Önümüzdeki sezon takıma geri dönebilir" ifadesini kullandı. Bu sezon 21 maça çıkan Yeşil Burun Adalı oyuncu, sarı lacivertli formayla 3 gol atıp 6 da asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Al İttihat'tan kiraladığı Garry Rodrigues'in sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.

(TRT Spor) 

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