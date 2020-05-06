Garry Rodrigues hakkında flaş açıklama

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues için oyuncunun kulübü Al Ittihat'tan açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibinin Başkanı Anmar Al-Haili, 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon takıma dönmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.
"Garry Rodrigues'ten vazgeçmedik" diyen Başkan Al-Haili, "Önümüzdeki sezon takıma geri dönebilir" ifadesini kullandı. Bu sezon 21 maça çıkan Yeşil Burun Adalı oyuncu, sarı lacivertli formayla 3 gol atıp 6 da asist yaptı.
Fenerbahçe'nin Al İttihat'tan kiraladığı Garry Rodrigues'in sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.
(TRT Spor)
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