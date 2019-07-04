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Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında 9 milyon euro bonservis bedeliyle ayrılan Garry Rodrigues'in kiaralık transferi için kulübü Al Ittihad ile anlaşmasına vardı.

Al Jazirah Gazetesi'nden Alaa Saeed Al Masri'nin haberine göre, Rodrigues için Fenerbahçe ile 2 yıllığına kiralık anlaşması tamamlandı. Gazeteci Rodrigues'in ardından birçok oyuncunun daha ayrılacağını kaydetti.

RODRIGUES: "ZOR OLSA DA KALBİNİ DİNLE"

Öte yandan gün içinde 28 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve "Zor olsa bile her zaman kalbini dinle" mesajını kullandı.

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