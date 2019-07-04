Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de

Al Jazirah Gazetesi'nden Alaa Saeed Al Masri'nin haberine göre, Rodrigues için Fenerbahçe ile 2 yıllığına kiralık anlaşması tamamlandı. Gazeteci Rodrigues'in ardından birçok oyuncunun daha ayrılacağını kaydetti.

RODRIGUES: "ZOR OLSA DA KALBİNİ DİNLE"

Öte yandan gün içinde 28 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve "Zor olsa bile her zaman kalbini dinle" mesajını kullandı.