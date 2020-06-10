Garry Rodrigues ayrılık iddialarına yanıt verdi

Fenerbahçe'nin Al İttihad takımından 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, sarı-lacivertli takımda oynamaktan başka bir planının olmadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin Al İttihad takımından 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, Sarı-Lacivertli takımda oynamaktan başka bir planının olmadığını söyledi. 29 yaşındaki futbolcu kendisine yapılan teklifleri dikkate almadığını ifade ederek, "Burada mutluyum ve başka bir takımı düşünmüyorum" dedi.

Rodrigues, "Liglerin başlamasına çok kısa bir zaman kaldı. Hasret ve özlemle çıkıp futbol oynamak istiyoruz. Belki futboldaki bu hamle her alanda normalleşmenin önünü açar, insanlara moral olur. Umarız biz de kalan maçlardan en iyi sonuçları alırız" yorumunu yaptı.

Bu sezon sarı - lacivertli formayla 21 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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