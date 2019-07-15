Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Garry Rodrgiues'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafları

Garry Rodrgiues'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafları

Garry Rodrgiues'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafları

Fenerbahçe'ye transfer olan eski Galatasaraylı Garry Rodrigues, Hollanda basınına flaş açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan iki yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı eski Galatasaraylı Garry Rodrigues, sarı-lacivertli takıma transfer olmasıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ÇILGINCA BİR KARAR VERMEDİM"

Garry Rodrigues, Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye gitmenin çılgınca olmadığını vurgularken, "Bu karar bana çılgınca gelmiyor çünkü ikinci evim olan İstanbul'a döndüm. Bana bu fırsatı verdiği için Fenerbahçe'ye minnettarım." dedi.

RODRIGUES'İN G.SARAY SÖZLERİ

Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye imza atma nedenini anlatan Rodrigeus, "Galatasaray ile iyi zamanlar geçirdim. Kulübe ve taraftarlara büyük saygı duydum. Ancak Fenerbahçe, beni kadrosuna katmak istediğini çok net şekilde gösterdi. İki yıl boyunca sözleşmemi devraldılar. Avrupa'ya geri döndüm ve Süper Lig'de yeniden güçlü bir rekabete gireceğim. Birkaç gündür kulüpteyim ve insanlar burada olduğum için mutlu olduklarını bana gösterdiler. Şehrin geri kalanının Fenerbahçe'ye gelmem hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum. Henüz dışarıda zaman geçiremedim. Çünkü testlerle ve antrenmanlarla meşgulüm." ifadelerini kullandı.

"MAX KRUSE, VEDAT MURIQI VAR..."

Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek istediğini söyleyen 28 yaşındaki futbolcu "Geçen yıl felaket bir sezon yaşandığını duydum. Geçen sezonun ilk yarısını yakından gördüm. Böyle bir sezon, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte kabul edilemez. İyi oyunla duyguları tazelemelisiniz. Fenerbahçe'de Werder Bremen'den Max Kruse, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi olmak üzere pek çok yeni iyi oyuncusu var ve transferler de sürecek. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmeyi dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

"TEKNİK DİREKTÖR, BENİ İSTEMEDİ"

Al-Ittihad'dan ayrılma nedenini anlatan Garry Rodrigues "Al-Ittihad Teknik Direktörü Jose Luis Sierra, bana ihtiyacı olmadığını söyledi. Takımda bunu duyan tek isim ben oldum. Geçen sezon onunla birkaç kez konuştuğumda bunu anlamıştım. Görünüşe göre bu kararı kişisel ama oldukça üzücü. Gerçekten büyük bir kulüp olan Al-Ittihad'da iyi zaman geçirdim. Suudi Arabistan'da futbol heyecanı var ama geri adım atmıyorum. Fenerbahçe, bana eve dönme ve oynama şansı sundu. Bunun için onlara minnettarım" açıklamasını yaptı.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü şarkıcı Cem Adrian kaza geçirdi: Ölmedik ya
Ece Seçkin 'düğün tarihi' sorusuna yanıt verdi!
Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler
'Ketojenik' zayıflıyor
Şebnem Ferah'tan plajda ferahlatan konser
<p>Rus Proton-M taşıyıcı roketi, Kazakistan´ın Baykonur Uzay Üssü´nden başarılı bir şekilde kalkış g

Rusya İle Almanya Bilimsel Araştırmalar İçin Uzaya Uydu Gönderdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor