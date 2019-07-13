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Garry hesabı kapattı

Garry hesabı kapattı

Eski G.Saraylı Garry Rodrigues, gelen tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattı. G.Saray’ın taraftarları, Garry Rodrigues’in F.Bahçe’ye gitmesine öfkeli...

AKŞAM

SARI-Lacivertliler’in yeni transferi Rodrigues, F.Bahçe’yi tercihi sebebiyle sosyal medyada G.Saraylılar’ın hışmına uğradı. Geçtiğimiz aylarda G.Saray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılan ve büyük ilgi gösterilen Rodrigues, şimdi sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine hesabını kapatmak zorunda kaldı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, “Hayat sürprizlerle dolu” paylaşımıyla, Sarı-Kırmızılı taraftarların sinirini almak için uğraştı, ama bu ters tepti… Sosyal medyayı aktif kullanan Garry Rodrigues, birkaç gün sonra hesabını yeniden açabilir... Oyuncu, 2017-18 sezonunda Aslan’da sergilediği performansla zirve yaptı. Rodrigues, o sezonda ligde toplam 33 maça çıkıp, 9 gol ve 10 asistle göz kamaştırdı, asist-şut pası istatistiğinde de en iyilerden oldu. Al İttihad’dan 2 yıllığına kiralanan 28’lik kanat, senelik 2 milyon euro alacak.

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