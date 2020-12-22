Galibiyeti getiren Vitor Hugo taraftara seslendi

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Vitor Hugo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Breziyalı stoper "Çok mutluyum; bugün gol attım ve takımıma yardımcı oldum. Bugün Trabzon ailesi için üzücü bir gün. Maçtan önce üzgün bir haber aldık ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için savaşmaya çalıştık. Bugün bu galibiyetin tadını çıkarabiliriz ama yarın sonraki maçı düşünmemiz gerekir. Attığım her golde o sevinci yapmaya çalışıyorum. Artık benim imzam sayılır. Umarım bu sezon daha çok gol atar ve sevincimi gerçekleştiririm" dedi.Trabzonsporlu futbolcuların maçtan sonra açıklamaları şöyle:

Flavio: Zor bir maç olacağının farkındaydık. Hatayspor maçının zor olacağını biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor büyük bir camia. Adaptasyon sürecini atlattığımı düşünüyorum. Maç oynadıkça ritim kazanıyorsunuz. Bu galibiyetimizi Özkan Sümer'e armağan ediyoruz.

Lewis Baker: Kesinlikle çok önemli bir maçtı. Maçtan önce Özkan Sümer'in haberini aldık. Onun için savaştık. Kazanmak çok önemliydi.