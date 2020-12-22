  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 18:27
  • |
  • Son Güncelleme:

Galibiyeti getiren Vitor Hugo taraftara seslendi

Galibiyeti getiren Vitor Hugo taraftara seslendi

Paylaş

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Vitor Hugo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Breziyalı stoper "Çok mutluyum; bugün gol attım ve takımıma yardımcı oldum. Bugün Trabzon ailesi için üzücü bir gün. Maçtan önce üzgün bir haber aldık ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için savaşmaya çalıştık. Bugün bu galibiyetin tadını çıkarabiliriz ama yarın sonraki maçı düşünmemiz gerekir. Attığım her golde o sevinci yapmaya çalışıyorum. Artık benim imzam sayılır. Umarım bu sezon daha çok gol atar ve sevincimi gerçekleştiririm" dedi.Trabzonsporlu futbolcuların maçtan sonra açıklamaları şöyle:

Flavio: Zor bir maç olacağının farkındaydık. Hatayspor maçının zor olacağını biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor büyük bir camia. Adaptasyon sürecini atlattığımı düşünüyorum. Maç oynadıkça ritim kazanıyorsunuz. Bu galibiyetimizi Özkan Sümer'e armağan ediyoruz.

Lewis Baker: Kesinlikle çok önemli bir maçtı. Maçtan önce Özkan Sümer'in haberini aldık. Onun için savaştık. Kazanmak çok önemliydi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI: Hatayspor-Trabzonspor
CANLI: Hatayspor-Trabzonspor

CANLI: Hatayspor-Trabzonspor

Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve...
Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve...

Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve...

Koç'tan flaş Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...
Koç'tan flaş Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...

Koç'tan flaş Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam
Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam

Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam

Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.

F.Bahçe'ye Başakşehir maçı öncesi şok!
F.Bahçe'ye Başakşehir maçı öncesi şok!

F.Bahçe'ye Başakşehir maçı öncesi şok!

Fenerbahçe: "Yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin test sonuçları pozitif gelmiştir."

Olay! G.Saray'dan Mete Kalkavan'a...
Olay! G.Saray'dan Mete Kalkavan'a...

Olay! G.Saray'dan Mete Kalkavan'a...

Galatasaray yönetimi, bugünkü toplantının ardından Fatih Karagümrük maçında Fatih Terim'in atılması ve Göztepe maçının hakemi Mete Kalkavan hakkında sert bir açıklama yapmayı planlıyor.

Türk futbolunun acı kaybı
Türk futbolunun acı kaybı

Türk futbolunun acı kaybı

Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Quaresma şov! 1 gol, 2 asist
Quaresma şov! 1 gol, 2 asist

Quaresma şov! 1 gol, 2 asist

Ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes'e transfer olan Ricardo Quaresma, deplasmanda Santa Clara'yı 4-0 mağlup etti. Portekizli yıldız karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynarken maç sonrası da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!

Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin topun ağzındaki teknik direktörü Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.