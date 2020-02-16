Galatasaray-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM

İLK 11’LER:
GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Lemina, Seri, Emre, Onyekuru, Feghouli, Adem
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut Bulut
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
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