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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 18:45
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 19:04

Galatasaray-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM

Galatasaray-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM

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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

İLK 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Lemina, Seri, Emre, Onyekuru, Feghouli, Adem

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut Bulut

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Galatasaray-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM
Galatasaray-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM

Galatasaray-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

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