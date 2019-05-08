Galatasaraylılar ekran başına, süper yıldız yuvaya dönüyor

Galatasarayla anlaşmaya varan Ryan Babel takıma katkı katar mı? Galatasaray'ın eski gözağrısı dünya yıldızı Frank Ribery yuvaya geri döner mi? Galatasaray'daki muhalif kanat hangi tarihi bekliyor? Hat-Trick yorumcuları tüm bu sorulara yanıt verirken, aynı zamanda sizlerden gelen soruları da canlı yayında yanıtlayacak