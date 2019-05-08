Galatasaraylılar ekran başına, süper yıldız yuvaya dönüyor
Enes Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayında Akşam Gazetesi editörleri Tamer Ayeri ve Ömer Özarslan, bugün saat 15:30'da sporseverlerle buluşuyor. Özarslan ve Ayeri Galatasaray'ı masaya yatırıyor.
Galatasarayla anlaşmaya varan Ryan Babel takıma katkı katar mı? Galatasaray'ın eski gözağrısı dünya yıldızı Frank Ribery yuvaya geri döner mi? Galatasaray'daki muhalif kanat hangi tarihi bekliyor? Hat-Trick yorumcuları tüm bu sorulara yanıt verirken, aynı zamanda sizlerden gelen soruları da canlı yayında yanıtlayacak