Galatasaraylı yıldızların durumu bugün belli olacak

Galatasaray'da Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao ve sol kasık adalesinde ağrı hisseden Saracchi'nin durumları bugün belli olacak.
Her iki futbolcunun da 8 Kasım Pazar günü yapılacak maçta oynamasının zor olduğu öğrenildi. Milli aradan sonra kısa sürede dönüp dönmeyecekleri ise tam olarak bugün kesinlik kazanacak
Bu arada ülkesinde tedavisini sürdüren Muslera'nın 15 Kasım'da İstanbul'a dönerek takıma dahil olacağı öğrenildi
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.
Eddie newton'ı gönderen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın başında Tamer Tuna'yı görmek istiyor.
Galatasaray'da Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao ve Saracchi'nin durumları bugün belli olacak.
Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan Diego Perotti izleyenleri büyüledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisinin 11'ine göre dün 1 değişiklik yaptı.